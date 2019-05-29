Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар

Цікаво подивитися, як виглядали всесвітньо відомі зірки кінематографу, популярні музиканти та перлини Голлівуду на своїх випускних вечорах? Гортайте нижче!

Зовсім скоро Україною прокотиться хвиля випускних. І поки школярі здають ЗНО, а їхні батьки підбирають вбрання для вечірки, згадуємо, як зірки виглядали на своїх випускних вечорах

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Крістіна Агілера, Брітні Спірс

Анджеліна Джолі, Гвен Стефані

У шкільні роки Блейк Лайвлі була амбітною відмінницею, президентом класу, займалася чирлідингом і співала в хорі, чого не скажеш про її героїню в серіалі Пліткарка.

"Я була в платті, яке придумала сама, у мене був супермакіяж, нарощені нігті і довге волосся. У моїх однокласників і викладачів був шок від того, що маленька качечка перетворилася на красивого фламінго!" – згадувала свій випускний вечір Регіна Тодоренко в одному з інтерв'ю.

Фотографії Бреда Пітта з випускного вечора більше нагадують весільні...

Меттью Мак-Конахі добре вчився в школі, а після уроків поспішав до тата на заправку, щоб заробити гроші на кишенькові витрати.

Дженіфер Еністон

Тейлор Свіфт

Фергі, Скарлетт Йоханссон

У шкільні роки Кортні Кокс підробляла продавчинею і на зібрані гроші купила собі першу машину.

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