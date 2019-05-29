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Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар

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Бейонсе, 1998 рік - фото 1
Бейонсе, 1998 рік / trollno

Цікаво подивитися, як виглядали всесвітньо відомі зірки кінематографу, популярні музиканти та перлини Голлівуду на своїх випускних вечорах? Гортайте нижче!

Зовсім скоро Україною прокотиться хвиля випускних. І поки школярі здають ЗНО, а їхні батьки підбирають вбрання для вечірки, згадуємо, як зірки виглядали на своїх випускних вечорах

І ще: Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників

Крістіна Агілера, Брітні Спірс

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330677

Анджеліна Джолі, Гвен Стефані

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330678

У шкільні роки Блейк Лайвлі була амбітною відмінницею, президентом класу, займалася чирлідингом і співала в хорі, чого не скажеш про її героїню в серіалі Пліткарка.

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330667

"Я була в платті, яке придумала сама, у мене був супермакіяж, нарощені нігті і довге волосся. У моїх однокласників і викладачів був шок від того, що маленька качечка перетворилася на красивого фламінго!" – згадувала свій випускний вечір Регіна Тодоренко в одному з інтерв'ю.

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330668

Фотографії Бреда Пітта з випускного вечора більше нагадують весільні...

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330669

Меттью Мак-Конахі добре вчився в школі, а після уроків поспішав до тата на заправку, щоб заробити гроші на кишенькові витрати.

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330670

Дженіфер Еністон

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330679

Тейлор Свіфт

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330681

Фергі, Скарлетт Йоханссон

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330682

У шкільні роки Кортні Кокс підробляла продавчинею і на зібрані гроші купила собі першу машину.

Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар - фото 330671

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Джерело: toofab
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