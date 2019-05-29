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Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар
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Цікаво подивитися, як виглядали всесвітньо відомі зірки кінематографу, популярні музиканти та перлини Голлівуду на своїх випускних вечорах? Гортайте нижче!
Зовсім скоро Україною прокотиться хвиля випускних. І поки школярі здають ЗНО, а їхні батьки підбирають вбрання для вечірки, згадуємо, як зірки виглядали на своїх випускних вечорах
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Крістіна Агілера, Брітні Спірс
Анджеліна Джолі, Гвен Стефані
У шкільні роки Блейк Лайвлі була амбітною відмінницею, президентом класу, займалася чирлідингом і співала в хорі, чого не скажеш про її героїню в серіалі Пліткарка.
"Я була в платті, яке придумала сама, у мене був супермакіяж, нарощені нігті і довге волосся. У моїх однокласників і викладачів був шок від того, що маленька качечка перетворилася на красивого фламінго!" – згадувала свій випускний вечір Регіна Тодоренко в одному з інтерв'ю.
Фотографії Бреда Пітта з випускного вечора більше нагадують весільні...
Меттью Мак-Конахі добре вчився в школі, а після уроків поспішав до тата на заправку, щоб заробити гроші на кишенькові витрати.
Дженіфер Еністон
Тейлор Свіфт
Фергі, Скарлетт Йоханссон
У шкільні роки Кортні Кокс підробляла продавчинею і на зібрані гроші купила собі першу машину.
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