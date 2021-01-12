Зірки Паперового будинку розірвали стосунки після бурхливого роману

На жаль, ще однією красивою зірковою парою стало менше. Іспанські актори Хайме Лоренте і Марія Педраса розлучилися після більше двох років побачень.

Актори разом працювали над серіалами Netflix Еліта та Паперовий будинок (Марія грала одну із заручниць, а Хайме грабіжника Денвера).

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Повідомлення про це з'явилися у іспанських ЗМІ після того, як Хайме і Марія відписалися один від одного в Instagram. Крім того, актриса видалила всі спільні знімки з колишнім коханим. Шанувальники пари дуже засмучені, адже молоді люди виглядали такими щасливими.

29-річний Хайме і 24-річна Марія почали зустрічатися в 2018 році після того, як зіграли в популярному серіалі Netflix Еліта, що розповідає про життя учнів вигаданої елітної середньої школи. Пізніше вони знову працювали разом над серіалом Паперовий будинок, який визнаний одним з найпопулярніших шоу Netflix за весь час. Востаннє папараці застали закоханих разом на відпочинку в липні 2020 року в Іспанії.

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