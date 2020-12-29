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Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
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Письменник Джордж Мартін, за твором якого був знятий один з найуспішніших серіалів останнього десятиліття, розповів, який проєкт припав йому до душі цього року. І ви точно чули про цей нашумілий серіал 2020 року.
У своєму блозі Джордж Мартін зізнався, що є великим фанатом серіалу Скотта Френка "Хід королеви", і порекомендував його своїм шанувальникам до перегляду.
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Це адаптація роману Волтера Тревіса про шахового вундеркінда 60-70-х років. Дуже точна адаптація дуже сильного роману, прекрасно написана, зіграна і зрежисована. Я думаю, вам сподобається. Якщо є на світі справедливість, серіал повинен поборотися за нагороди, – написав він.
Хід королеви, дивитись трейлер серіалу онлайн:
За словами Мартіна, світ шахів йому добре знайомий – він навіть хотів присвятити себе шахам, але вибрав письменство. "Шахи були великою частиною мого життя в школі, коледжі та кілька років після закінчення коледжу на початку 70-х. "Хід королеви" пробудив у мені ці спогади. Як і головний герой серіалу, я навчився шахів у досить юному віці і досить скоро став грати на хорошому рівні (звичайно, не так добре, як вона). Я був капітаном своєї шкільної шахової команди, засновником і президентом шахового клубу в коледжі. Я видавав газету клубу. Дві мої перші великі закоханості були пов'язані з дівчатами, яких я зустрів в шаховому клубі", – поділився письменник.
Чоловік вважає, що зробив правильний вибір, обравши письменство, оскільки він не зміг би досягти таких же висот, як героїня Бет Хармон. При цьому Мартін похвалив авторів серіалу за те, як точно вони показали світ шахів.
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