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Блогери зняли пародійний кліп для серіалу Мандалорець: кумедне відео
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Фанати серіалу "Мандалорець" знають, що у шоу є своя музична тема. Але досі не було повноцінного кліпу. Блогери вирішили усе виправити. Тож тепер ми маємо можливість подивитися кумедний кліп для серіалу, в якому знявся крихітка Йода. Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ!
На днях автори ютуб-каналу The Warp Zone показали нове відео за мотивами серіалу "Мандалорець". Вони придумали слова для композиції, яка звучить у шоу.
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У жартівливій пісні йдеться про запозичення та справжню причину популярності серіалу. На думку авторів ролика, магія криється у "чарівній зеленій ляльці, яка виявилася маленькою машиною зі створення грошей".
Фанати "Мандалорця" на жарти про улюблений серіал не образилися. Більшість високо оцінили роботу блогерів. За кілька днів ролик набрав 16 тисяч лайків, а також 328 тисяч переглядів.
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