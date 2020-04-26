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Володимир Остапчук засвітив жіночі ніжки на пікантному відео

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Володимир Остапчук - фото 1
Володимир Остапчук / instagram

Український шоумен Володимир Остапчук вміє підігрівати інтерес публіки. Цього разу ведучий здивував мережу свіжим відео, на якому показав стрункі ніжки загадкової красуні.

Після розлучення Володимира Остапчука з дружиною журналістам вдалося вичислити жінку, заради якої шоумен покинув сім'ю. Її звуть Христина і вона працює приватним нотаріусом. Телеведучий не поспішає представляти нову кохану публіці, але вирішив заінтригувати підписників в Instagram і показав стрункі жіночі ніжки на пікантному відео.

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Так, у ролику Володимир ритмічно під музику "рухає" ногами, створюючи ілюзії, що це його кінцівки, і "демонструє" чудеса гнучкості. "Sunday is a Leg Day", – прокоментував кумедний ролик Остапчук.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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