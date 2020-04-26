Володимир Остапчук засвітив жіночі ніжки на пікантному відео

Український шоумен Володимир Остапчук вміє підігрівати інтерес публіки. Цього разу ведучий здивував мережу свіжим відео, на якому показав стрункі ніжки загадкової красуні.

Після розлучення Володимира Остапчука з дружиною журналістам вдалося вичислити жінку, заради якої шоумен покинув сім'ю. Її звуть Христина і вона працює приватним нотаріусом. Телеведучий не поспішає представляти нову кохану публіці, але вирішив заінтригувати підписників в Instagram і показав стрункі жіночі ніжки на пікантному відео.

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Так, у ролику Володимир ритмічно під музику "рухає" ногами, створюючи ілюзії, що це його кінцівки, і "демонструє" чудеса гнучкості. "Sunday is a Leg Day", – прокоментував кумедний ролик Остапчук.

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