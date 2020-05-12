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Зірка Жіночого кварталу показала першу прогулянку з сином

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Віра Кекелія - фото 1
Віра Кекелія / instagram

Відома українська співачка, актриса студії "Жіночий квартал" Віра Кекелія часто ділиться з фанатами новими фото в Instagram. Нещодавно знаменитість порадувала фанатів новиною, що народила сина, причому на пологах був присутній і чоловік Віри – Роман Дуда.

А цього разу зіркова красуня показала публіці, як вийшла на прогулянку з новонародженою дитиною.

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У соцмережі Кекелія опублікувала зворушливе фото, на якому позує на вулиці в Києві. На прогулянку дівчина вийшла в світлих широких джинсах і білій кофтині, поверх якої накинула довгий бежевий плащ. Волосся Віри розпущене і трохи розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж і мила усмішка.

У підписі до фото Кекелія написала: "Сьогодні вперше я святкую День Матері в ролі мами, а малюк обживає свою першу комфортну машину. Всіх матусь вітаю з цим святом!"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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