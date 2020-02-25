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Зірка Жіночого кварталу чекає на дитину: перші фото

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Віра Кекелія - фото 1
Віра Кекелія / instagram

Віра Кекелія виставила трепетні фото, підтвердивши головні домисли фанатів. Останні просто у захваті!

Відома українська співачка, акторка студії Жіночий квартал Віра Кекелія часто ділиться з фанатами новими фото в Instagram.

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Цього разу знаменитість нарешті наважилась розкрити їх з чоловіком Романом Дудою головний секрет: виявляється, зіркова красуня довгий час дуже вдало приховувала вагітність! Так, артистка виставила серію ніжних і романтичних кадрів, вперше показавши вагітний животик. Варто зазначити, що чутки про те, що пара чекає малюка з'явилися ще в січні, після спільних знімків коханих з Сергієм і Сніжаною Бабкіними, однак тоді Віра ніяк не прокоментувала це.

"Найпрекрасніше, що з нами @romandudaofficial могло статися;) Дякую!", – поділилася радістю Кекелія. Фоловери почали вітати майбутню матусю. Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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