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Супермодель з'явилася на публіці у "голому" платті: гарячі фото (18+)

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Відома бразильська супермодель і ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вийшла у світ в прозорій сукні-кольчузі.ПІкантними кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відверте вбрання Алессандра Амбросіо вибрала для карнавальної вечірки в Ріо-де-Жанейро. Красуня приміряла сріблясті трусики зі спідницею-бахромою з ланцюжків і каменів. У подібному стилі був виконаний і топ зірки.

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На одному зі знімків модель позувала боком в прозорому топі без бюстгальтера. Образ Амбросіо доповнила декількома браслетами і сережками у стилі основного наряду.

Супермодель з'явилася на публіці у 'голому' платті: гарячі фото (18+) - фото 388244

Супермодель з'явилася на публіці у 'голому' платті: гарячі фото (18+) - фото 388245

Супермодель з'явилася на публіці у 'голому' платті: гарячі фото (18+) - фото 388246

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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