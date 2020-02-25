Ексхолостяк Добринін і його наречена поділилися інтимним знімком

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Нікіта Добринін і його наречена Дарина Квіткова розбурхали мережу пікантним фото.

Пара продовжує ділитися подробицями особистого життя.

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Відповідним знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася кохана телеведучого. На ньому Квіткова позувала у відвертій білизні в обіймах коханого, який був з оголеним торсом. "Чи вірите в любов з першого погляду?" – написала Дарина.

Настільки відвертий кадр пари не зміг залишити байдужим шанувальників. Вони засипали Нікіту і Дарину компліментами.

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