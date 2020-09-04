Зірка Залізної людини припинив зйомки у кіновсесвіті Marvel

Американський актор Роберт Дауні-молодший, який полюбився фанатам кіновсесвіту Marvel в ролі Залізної Людини, заявив про закінчення всіх проєктів зі студією.

Інформацію про те, що він більше не буде з'являтися у фільмах, Дауні підтвердив в подкасті SmartLess.

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На запитання ведучого про те, на якій стадії його проєкти з Marvel, 55-річний актор відповів: "Вони всі закінчені". Раніше ходили чутки, що Дауні може повернутися до ролі Залізної Людини в фільмі "Чорна Вдова", який вийде в прокат в листопаді 2020 року. Також Дауні-молодший зізнався, що зараз на першому місці для нього стоїть родина. Він планує проводити більше часу зі своїми рідними та близькими, а зйомки у фільмах Marvel забирали в нього занадто багато сил.

Роберт Дауні-молодший

Нагадаємо, зйомки фільму "Бетмен" знову призупинили через COVID-19 у одного з акторів. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, на коронавірус заразився головний герой стрічки Роберт Паттінсон.

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