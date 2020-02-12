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Тест: який ти супергерой з Marvel

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Тест: який ти супергерой з Marvel - фото 1
Тест: який ти супергерой з Marvel

Пора відволіктись від дорослих справ та пройти реально не дитячий тест "Який ти супергерой з Marvel". Чи гідний ти отримати суперсилу і який образ тобі підходить найбільше – дізнавайся далі.

Чимало людей вважають комікси забавкою, але це окремий вид літератури та мистецтва, на якому виростають цілі покоління. Тож, якщо ти в курсі, хто такий Тоні Старк і чому Капітан Америка такий сором'язливий з жінками, то цей тест для тебе. І навіть, якщо ти не знаєш цих імен, то чому б не відповісти на кумедні питання? Перевір свої сили!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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