Тест: який ти супергерой з Marvel

Пора відволіктись від дорослих справ та пройти реально не дитячий тест "Який ти супергерой з Marvel". Чи гідний ти отримати суперсилу і який образ тобі підходить найбільше – дізнавайся далі.

Чимало людей вважають комікси забавкою, але це окремий вид літератури та мистецтва, на якому виростають цілі покоління. Тож, якщо ти в курсі, хто такий Тоні Старк і чому Капітан Америка такий сором'язливий з жінками, то цей тест для тебе. І навіть, якщо ти не знаєш цих імен, то чому б не відповісти на кумедні питання? Перевір свої сили!

Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році

Читайте також: ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото