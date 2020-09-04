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Коронавірус Карантин 1 вересня

Зйомки Бетмена вимушено перенесли: що стало причиною

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У Роберта Паттінсона виявили коронавірус - фото 1
У Роберта Паттінсона виявили коронавірус

Зйомки довгоочікуваного фільму про Бетмена знову вимушено перенесли. Причиною цього стало те, що у Роберта Паттінсона, виконавця головної ролі, виявили коронавірусну інфекцію.

Про інфікування Роберта Паттінсона у Лондоні пише видання Vanity Fair.

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"Член знімальної групи "Бетмена" отримав позитивний результат на COVID-19 і ізолюється відповідно до встановлених протоколів. Зйомки тимчасово припинені", – йдеться в офіційній заяві Warner Bros., без уточнення імені хворого.

Зазначимо, що поки представники Паттінсона не прокоментували повідомлення про його хворобу.

Нагадаємо, у серпні студія показала офіційний тизер картини Метта Рівза. Робота над нею вже ставилася на паузу навесні через загрозу поширення коронавірусу.

Прем'єра "Бетмена" запланована на 1 жовтня 2021 року. Чи вплинуть нові обставини на цю дату, поки не відомо.

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