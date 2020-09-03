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Пробна версія Marvel’s Avengers стала найпопулярнішою бетою в історії PlayStation

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Бета Marvel’s Avengers побила історичний рекорд PlayStation - фото 1
Бета Marvel’s Avengers побила історичний рекорд PlayStation

Безумовно, майбутній екшн про "Месників" цікавий усім шанувальникам коміксів Marvel. Але навіть з огляду на цей факт, рівень популярності супергеройського бойовика підскочив до якогось неймовірно високого рівня.

Marvel's Avengers не тільки увійшла у список найбільш очікуваних ігор осені, а й поставила історичний рекорд у PS Store.

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Видавництво Square Enix повідомило шанувальникам у Twitter, що пробна версія Marvel's Avengers відтепер красується воістину супергеройським досягненням – вона стала найбільш завантажуваною бетою у PS Store за всю історію PlayStation. Автори екшену привітали геймерів (і себе, ясна річ), з цією знаковою подією і нагадали, що реліз відбудеться вже 4 вересня.

Також днями розробники опублікували новий випуск шоу War Table, де анонсували першого DLC-героя майбутнього хіта. У кінці жовтня ростер Месників поповнить Кейт Бішоп. Автори гри повідомили, що спочатку її місце повинен був зайняти Чорна пантера, проте його дебют у грі відклали через трагічну смерть актора Чедвіка Боузмана, який виконав роль темношкірого супергероя в серії фільмів за мотивами коміксів Marvel. Талановитому артисту було всього 43 роки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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