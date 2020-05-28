Зірка Євробачення Кончіта Вурст епатувала новим образом

Скандальна зірка Євробачення Кончіта Вурст знову стала носити довге волосся, проте одяг у неї чоловічий.

Знімки в новому образі артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Кончіта Вурст постала з довгими прямим волоссям, традиційною густою бородою і пишними віями. Свій образ вона доповнила червоною банданою. Однак, артистка, всупереч традиції, одяглася в чоловічу джинсову безрукавку.

"Чудовий хіпі-лук", "Який би не був твій стиль, ти завжди виглядаєш так круто", "Красно дякую. Ви виглядаєте приголомшливо!" – написали шанувальники. Нагадаємо, епатажна співачка Кончіта Вурст стала відома міжнародній громадськості після того, як виграла Євробачення в 2014 році. Незвичайна зовнішність співачки з довгим волоссям і бородою, доповнена яскравими концертними сукнями, викликала неоднозначну реакцію публіки.

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