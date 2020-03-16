Кончіта Вурст перетворилася на брутального мачо: ви не впізнаєте переможницю Євробачення

"Жінка з бородою", яка перемогла в пісенному конкурсі Євробачення 2014, оновила стиль. Її (вірніше, його) не впізнати!

Австралійський співак Томас Нойвірт, відомий під жіночим альтер его Кончіта Вурст, знову став самим собою.

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Через шість років після перемоги в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, він зважився на кардинальну зміну іміджу. Артист позбувся накладних вій, зухвалих стрілок і довгого волосся. Так, на нових фото Томаса складно відшукати хоча б натяк на жіночність. Він виглядає абсолютним бруталом з бородою, сережкою в носі та густими бровами.

Раніше Нойвірт зазначав, що має намір розділяти персонажів. Кончіта тепер буде продовженням жіночного стилю виконання, а персонаж на ім'я Вурст буде виглядати як чоловік і поводитися брутально.

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