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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Зірка Щоденників Вампіра перевтілилась у Біллі Айліш

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Ніна Добрев стала Біллі Айліш - фото 1
Ніна Добрев стала Біллі Айліш / instagram.com/nina

Відома акторка Ніна Добрев, яка прославилась завдяки головній ролі у серіалі "Щоденники Вампіра", вже підготувалась до Хеловіна. Дівчина вирішила перевтілитись у шалено популярну співачку Біллі Айліш.

30-річна канадська актриса болгарського походження Ніна Добрев не лише активно займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 18 мільйонів підписників. Там зірка ділиться не лише карами зі світських заходів, а й зі своїх звичайних буднів та зйомок.

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Зважаючи на те, що до Хеловіна залишились лічені дні, то зірка вирішила не пасти задніх та обрала персонажа, у якого перетвориться. Ним стала неймовірно популярна юна співачка Біллі Айліш. Що й казати, Ніна залишається у тренді, і їй пасує такий стиль.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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