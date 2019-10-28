Джулії Робертс святкує 52! Вгадай фільм з акторкою за кадром

Джулія Робертс відзначає день народження 28 жовтня, і сьогодні зірці вже 52 роки! Важко повірити, що неймовірна красуня також старіє, однак фільми з нею завжди круті. Створили тест для справжніх фанатів Робертс - вгадай фільм за кадром!

Оскароносній Джулії Робертс виповнилось вже 52, хоча, здавалось, ніби вона лише нещодавно в одному з фільмів тікала з весілля або допомагала брату Оушену провернути нові пограбування. Тому до свята підготували цікавий тест, який зможуть пройти лише справжні кіномани. Вгадай фільм з Джулією Робертс за одним кадром!

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