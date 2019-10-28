Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Джулії Робертс святкує 52! Вгадай фільм з акторкою за кадром

  • 78
Тест по фільмах з Джулією Робертс - фото 1
Тест по фільмах з Джулією Робертс

Джулія Робертс відзначає день народження 28 жовтня, і сьогодні зірці вже 52 роки! Важко повірити, що неймовірна красуня також старіє, однак фільми з нею завжди круті. Створили тест для справжніх фанатів Робертс - вгадай фільм за кадром!

Оскароносній Джулії Робертс виповнилось вже 52, хоча, здавалось, ніби вона лише нещодавно в одному з фільмів тікала з весілля або допомагала брату Оушену провернути нові пограбування. Тому до свята підготували цікавий тест, який зможуть пройти лише справжні кіномани. Вгадай фільм з Джулією Робертс за одним кадром!

І ще: ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе

Читайте також: ТОП-7 фільмів з Джулією Робертс, які вас вразять

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • Вчора, 17:50
  • 202
Як змінилися актори фільму Американський пиріг
  • 25 жовтня, 16:42
  • 990
Гороскоп на цей тиждень 28 жовтня – 3 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • Вчора, 13:50
  • 259
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз