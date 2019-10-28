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Міс Всесвіт 2012 вразила надто глибоким декольте (фото, відео)

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Олівія Калпо забула про білизну - фото 1
Олівія Калпо забула про білизну / instagram.com/oliviaculpo

Популярна модель Олівія Калпо розбурхала мережу ефектним виглядом без білизни у сукні з дуже глибоким декольте. Ця дівчина не має комплексів та не соромиться демонструвати свої форми.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно Олівія похизувалась розкішним образом у чорній сукні з глибоким декольте і без білизни. Тут надто спекотно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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