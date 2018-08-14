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Зірка серіалу Картковий будиночок таємно вийшла заміж

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Пара виглядає абсолютно щасливою - фото 1
Пара виглядає абсолютно щасливою / iodonna

Зірка Карткового будиночка Робін Райт вийшла заміж за співробітника піар-служби французького будинку Saint Laurent Клімента Жиро.

У мережі вже з'явилися перші знімки із заходу, який проходив на природі.

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У минулий уїк-енд у французькому Ла-Рош-Сюр-Бюі Робін і Клімент зіграли весілля в етно-стилі. Першими кадрами з заходу поділилася дочка актриси від першого шлюбу.

Зірка серіалу Картковий будиночок таємно вийшла заміж - фото 270089
Зірка серіалу Картковий будиночок таємно вийшла заміж

Також в соцмережах з'явилися знімки нареченого і нареченої. На одному з фото зірка позує в мереживній білій сукні, а її коханий в білій сорочці, брюках і жилеті. Пара виглядає абсолютно щасливою.

Раніше ЗМІ повідомили, що чотириразова номінантка на премію Оскар актриса Мішель Вільямс також зіграла весілля.

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Джерело: iodonna
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