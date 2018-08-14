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Ніна Добрев похизувалась стрункою фігурою

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Ніна Добрев похизувалась стрункою фігурою - фото 1
Ніна Добрев похизувалась стрункою фігурою / instagram.com/nina

Популярна акторка Ніна Добре потішила фанатів яскравими фото в обтислому вбранні.

29-річна канадська акторка, модель, гімнастка та зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев активне веде свій профіль в соцмережі Instagram. Саме там зірка ділиться знімками зі своїх буднів, а також світських заходів, тому й не дивно, що за дівчиною стежать понад 15 млн користувачів. Нещодавно красуня показала фото з церемонії нагородження 2018 Teen Choice Awards, де переміг "Зоряний лорд" Кріс Пратт. Фанати відзначили, що Ніна виглядає дуже мініатюрною у своїй жовтій сукні.

І ще: Очікування і реальність: Ніна Добрев показала свій відпочинок

Читайте також: Богиня: Алла Костромічова поділилась фото з відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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