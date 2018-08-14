Кім Кардашян забула про білизну та обурила фанатів

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вирішила ввести новий модний тренд літа, однак щось пішло не так.

Американська модель та зірка шоу Кім Кардашян у свої 37 зовсім не збирається поступатися місцем молоді. Дружина Канью Веста та трьох дітей встигає не лише займатись зйомками, родиною та проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 115 мільйонів осіб.

І ще: Каньє Вест отримав дуже гарячий подарунок

Щоправда, не завжди бажання Кім виділитись та запустити тренд викликає захват та підтримку фанів. Нещодавно зірка поділилась знімками свого нового луку - білого прозорого боді та сріблястої міні-спідниці з розрізом. Однак під одяг Кардашян забула вбрати білизну, тому фани побачили її груди сповна.

І хоч кадри зібрали понад 5 млн вподобань, але не всі погодились, з тим, що це вдале вбрання і вдале рішення. Чимало користувачів наголосили, що це зовсім не мило, адже вона матір і на неї рівняється чимало молоді. А як вважаєте ви?

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 11 Авг 2018 в 8:04 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Авг 2018 в 11:07 PDT

Читайте також: У мережі висміяли позу Кім Кардашян для нової реклами Yeezy