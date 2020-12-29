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Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у рекламі аромату Viktor&Rolf в прозорому наряді

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Аня Тейлор-Джой - фото 1
Аня Тейлор-Джой / instagram

Актриса Аня Тейлор-Джой, яка прославилася завдяки ролі у нашумілому серіалі "Ферзевий гамбіт", стала обличчям аромату Viktor&Rolf.

Так, 24-річна виконавиця ролі Бет Хармон представила в Instagram рекламне фото аромату Flowerbomb, на якому постала в ефектній прозорій сукні від модного будинку. Актриса також повідомила, що стала частиною рекламної кампанії парфумів на честь їхнього 15-річчя.

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"Аня Тейлор-Джой відобразила магію свята з новою обмеженою серією Flowerbomb", – відзначили у Viktor&Rolf.

Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у рекламі аромату Viktor&Rolf в прозорому наряді - фото 441108

Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у рекламі аромату Viktor&Rolf в прозорому наряді - фото 441109

Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у рекламі аромату Viktor&Rolf в прозорому наряді - фото 441110

Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у рекламі аромату Viktor&Rolf в прозорому наряді - фото 441111

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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