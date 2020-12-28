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Халк зі сталевим пресом: Кім Кардашян шокувала мережу різдвяним нарядом

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Американська світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала шанувальникам в Instagram знімки з різдвяної вечірки. Свіжі кадри неабияк здивували підписників красуні і викликали неоднозначну реакцію.

Так, для свята Кім Кардашян вибрала наряд від Schiaparelli, який складався з темно-зеленого корсета з імітацією сталевого преса і салатової спідниці з глибоким екстремальним розрізом.

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Образ доповнили масивні сережки і туфлі від Amina Muaddi. Волосся зірка заплела в тугу довгу косу.

При цьому багато користувачів соцмереж назвали наряд дивним, незручним, і навіть страшним. Кім порівняли з Халком та Черепашками-ніндзя.

Халк зі сталевим пресом: Кім Кардашян шокувала мережу різдвяним нарядом - фото 440934

Халк зі сталевим пресом: Кім Кардашян шокувала мережу різдвяним нарядом - фото 440935

Халк зі сталевим пресом: Кім Кардашян шокувала мережу різдвяним нарядом - фото 440936

Халк зі сталевим пресом: Кім Кардашян шокувала мережу різдвяним нарядом - фото 440937

Халк зі сталевим пресом: Кім Кардашян шокувала мережу різдвяним нарядом - фото 440938

Халк зі сталевим пресом: Кім Кардашян шокувала мережу різдвяним нарядом - фото 440939

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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