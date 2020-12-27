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Холостячка Топ-модель по-українськи

39-річна Алессандра Амброзіо розбурхала ідеальними формами (18+)

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Амброзіо в купальнику - фото 1
Амброзіо в купальнику / instagram.com/alessandraambrosio

Одна із найвідоміших моделей світу Алессандра Амброзіо не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом. Ця красуня завжди готова до пляжного сезону!

39-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників. Все тому, що одна із найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, недавно офіційно покинула компанію, публікує в мережі майже все, що трапляється в її житті.

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Зараз Алессандра насолоджується сонячною погодою та не втрачає шанс приміряти купальник. Зважаючи на те, що модель турбується про свою фігуру завжди, її свіжі знімки викликають справжній захват. Порція тепла та розкішної Амброзіо:

39-річна Алессандра Амброзіо розбурхала ідеальними формами (18+) - фото 440887

39-річна Алессандра Амброзіо розбурхала ідеальними формами (18+) - фото 440888

39-річна Алессандра Амброзіо розбурхала ідеальними формами (18+) - фото 440889

39-річна Алессандра Амброзіо розбурхала ідеальними формами (18+) - фото 440890

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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