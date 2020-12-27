39-річна Алессандра Амброзіо розбурхала ідеальними формами (18+)

Одна із найвідоміших моделей світу Алессандра Амброзіо не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом. Ця красуня завжди готова до пляжного сезону!

39-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників. Все тому, що одна із найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, недавно офіційно покинула компанію, публікує в мережі майже все, що трапляється в її житті.

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Зараз Алессандра насолоджується сонячною погодою та не втрачає шанс приміряти купальник. Зважаючи на те, що модель турбується про свою фігуру завжди, її свіжі знімки викликають справжній захват. Порція тепла та розкішної Амброзіо:

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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