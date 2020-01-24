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Зірка Сексуального виховання зізналась, що спочатку викинула сценарій до смітника

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Джилліан Андерсон спочатку хотіла відмовитися від зйомок - фото 1
Джилліан Андерсон спочатку хотіла відмовитися від зйомок

Акторка Джилліан Андерсон розповіла, що спочатку викинула сценарій "Сексуального виховання" до сміттєвої корзини. Він здався їй занадто банальним і простим. Але текст побачив партнер актриси – сценарист і драматург Пітер Морґан. Саме він умовив її погодитися на роль секс-терапевта Джин Мілберн.

Вона зізналась, що спершу сама думка про зйомку у цьому серіалі їй не сподобалася. Втім, пізніше вона змінила свою думку.

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Піт фактично дістав його зі сміттєвого кошика, прочитав, залишився у захваті і сказав: "Ти з'їхала з глузду. Це для тебе дуже хороший проєкт". Я прочитала його і зрозуміла, що він сміховинний, – розповіла Андерсон.

За її словами, тепер Морган при будь-якому зручному випадку нагадує, що саме йому вона зобов'язана успіхом серіалу. Крім того, Андерсон розповіла, що проєкт допоміг їй і в спілкуванні з власними дітьми.

У мене налагоджені особисті кордони з дітьми. Правда, відтоді, як я почала грати Джин, я стала іноді ставити недоречні запитання. Джин існує десь в моїй підсвідомості. Вона періодично вискакує і каже речі, які два роки тому я б і не подумала сказати! – зазначила актриса.

"Сексуальне виховання" – це підлітковий серіал Netflix, другий сезон якого вийшов 17 січня. У центрі сюжету – сором'язливий підліток Отіс Мілберн, який дуже боїться всього, що пов'язано з сексом. Винними у цьому є батьки Отіса – Джин і Рене, двоє розлучених психотерапевтів, що спеціалізуються на секс-терапії. Одного разу в школі несподівано з'ясовується, що Отіс – сам талановитий психотерапевт, який починає допомагати однокласникам вирішувати їхні проблеми з романтичними стосунками і статевим життям. А його однокласниці Мейв вдається перетворити здібності Отіса на прибутковий бізнес.

У другому сезоні мати Отіса сама починає давати школярам безкоштовні консультації зі статевого виховання. І це заважає не тільки "бізнесу" хлопця, але і його особистим взаєминам з однолітками.

Ми ж наполегливо рекомендуємо переглянути цей серіал. Причому, для цього у вас цілі вихідні попереду ;)

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Джерело: Entertainment Weekly
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