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Кортні Кокс показала фото зі спільної вечері перед зйомками фінальної серії Друзів

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Миле фото Кортні Кокс виклала у своєму інстаграмі - фото 1
Миле фото Кортні Кокс виклала у своєму інстаграмі

Актриса Кортні Кокс, котра зіграла Моніку в серіалі "Друзі", поділилася в інстаграмі спільним фото з іншими акторами, зробленим 16 років тому. Світлина за лічені години зібрала понад 2 мільйони вподобань.

На знімку Кортні, Дженніфер Еністон, Метт Леблан, Меттью Перрі, Ліза Кудроу і Девід Швіммер вечеряють перед зйомками останнього епізоду серіалу. Знімок датований 23 січня 2004 року. На другій фотографії зображений сценарій останньої серії.

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Нагадаємо, у минулому році серіал "Друзі" відзначив 25-річчя з моменту виходу на екрани. Раніше повідомлялося, що команда готує продовження зйомок, але майбутнє цього проєкту поки туманне.

Раніше голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка виконала одну з головних ролей в серіалі Друзі, поділилася новим фото зі своїми колегами по серіалу. Так, на знімку, опублікованому на сторінці Еністон в Instagram, актриса позує разом з Кортні Кокс (Моніка) і Лізою Кудроу (Фібі). Не може не радувати фанатів і той факт, що Еністон, Кокс і Кудроу продовжують дружити і в реальному житті. У своїх соцмережах знаменитості час від часу публікують знімки, на яких втрьох веселяться на вечірках або ходять один до одного в гості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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