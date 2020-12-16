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Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні

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Емілі Елін Лінд – зірка ремейку серіалу Пліткарка - фото 1
Емілі Елін Лінд – зірка ремейку серіалу Пліткарка

Емілі Елін Лінд усього 18, і за цей час вона встигла стати зіркою (ще не випущеного) ремейку "Пліткарки". На екрані Емілі з 6 років, на її рахунку кілька десятків ролей у голлівудських фільмах і серіалах. І цьому є просте пояснення: її батько – продюсер, мати та дві сестри – актриси.

У "Пліткарці" вона зіграє прихильницю стилю препп з Верхнього Іст-Сайду, хоча в житті віддає перевагу горезвісному паризькому шику.

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"Я пам'ятаю, як побачила фотографію Катрін Денев у смокінгу Saint Laurent 1966 року. Це сформувало те, як я бачила моду. Мені завжди подобалися жінки в костюмах. Сен-Лоран зробив революцію в андрогінному одязі та тим самим вніс свій внесок у фемінізм і рівність", – говорить зірка серіалу, який повністю відповідає цінностям 21 століття.

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439480

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439481

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439482

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439483

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439484

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439485

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439486

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439487

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439488

Зірка ремейку Пліткарка знялася для Vogue: гарячі фото красуні - фото 439489

Замість того щоб опинитися у першому ряду показу Saint Laurent під Ейфелевою вежею, вона дебютувала онлайн.

У зйомці Vogue вона показує свою денну рутину: від пластівців на сніданок до "повсякденної" прогулянки по парку у латексному костюмі авторства Ентоні Ваккарелла.

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