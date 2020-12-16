Сестри Хілтон знялися разом з мамою у кампейні Valentino

Valentino представив нову рекламну кампанію, героїнями якої стали сестри Періс Хілтон і Нікі Хілтон-Ротшильд, а також їхня мати Кеті. Насолоджуйтеся стильними фото на Радіо МАКСИМУМ!

На опублікованих знімках авторства Дженніфер Роверо сімейство Хілтон позує у речах з круїзної колекції італійського бренду, а також з сумками Roman Stud. Фотосесія пройшла у лос-анджелеському готелі Bel-Air.

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"Колись ми жили у ньому, це був наш дім далеко від дому, – розповіла Кеті Хілтон в інтерв'ю Vogue. – Це місце по-справжньому особливе, особливо зараз, адже я не так часто бачу своїх дівчаток. Вони обидві зайняті роботою, а у Нікі до того ж двоє маленьких дочок".

"Ми давно не знімалися разом, – додала вона. – Вони як справжні професіонали говорили мені, що робити: "Постав сюди ногу, поклади руку собі на стегно". Кумедно спостерігати за тим, як дівчатка не б'ються через одяг!"

Нагадаємо, на початку грудня креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі оголосив про старт співпраці з Зендаєю. Вона стала обличчям бренду.

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