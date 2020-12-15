Супер Топ-модель по-українськи 2020: хто пройшов у фінал проєкту

14 грудня, у 9 випуску проєкту Супер Топ-модель по-українськи, стало відомо, хто з дівчат потрапив до фіналу реаліті. Дізнайтеся на Радіо МАКСИМУМ, хто покинув шоу за крок до омріяної перемоги, а хто боротиметься за головні призи!

У 9 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи за можливість потрапити до фіналу боролися п'ятеро дівчат: Саша Литвин, Аріна Любітілєва, Даша Майстренко, Таня Брик, а також Ірина Мойсак. Дізнайтеся, кому довелося покинути реаліті за крок до омріяного фіналу!

Тут більше: Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу

Перше випробування 9 випуску проєкту розставило всі крапки над "і": стало відомо, хто покинув на самому його початку – Аріна чи Іра. Дівчата разом з іншими учасницями дефілювали в образах знаменитостей. Аріні випав образ Аріани Гранде, а Ірі – Дженніфер Лопес. Але це ще не все.

Як і обіцяли експерти у попередньому випуску, цього разу шоу покинуть відразу 2 дівчини. Тож на волосинці не лише Аріна або Іра. Шанс вилетіти був по суті у кожної претендентки на перемогу. Втім, за результатами тижня, реаліті Супер Топ-модель по-українськи покинули саме Аріна та Іра.

Натомість до фіналу проєкту Супер Топ-модель по-українськи пройшли: Саша Литвин, Таня Брик, а також Даша Майстренко! Уже наступного тижня, 21 грудня, ми дізнаємося, кому вдасться перемогти у модельному реаліті.

Читайте також: Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску