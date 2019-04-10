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Зірка реаліті-шоу показала пишний бюст у золотій сукні

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Хлої Кардашян похизувалась формами у відвертій сукні - фото 1
Хлої Кардашян похизувалась формами у відвертій сукні / instagram.com/khloekardashian

Американська зірка Хлої Кардашян здивувала прихильників своїм спокусливим образом, який не приховує її пишні форми. Сестри Кім не збираються поступатись курйозній моделі.

34-річна американська бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя своєї родини Хлої Кардашян не так активно з'являється у новинах, як її сестри, однак веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 91 млн підписників, і це не дивно, адже вона часто ділиться кадрами зі своїх буднів. Періодично фанати помічають її любов до фоторедакторів, але недавні фото у відвертій сукні все ж не зазнали чималих змін.

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Хлої з пишними кучерями постала перед прихильниками у золотій сукні з ефектними вирізами, які підкреслюють її фігуру та апетитні форми. До слова, вона також опублікувала кадр без фільтрів, натякнувши, що ніяк не фотошопила своє тіло.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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