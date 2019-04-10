Відома модель показала свою красу у скандальному журналі

Популярна модель Джіджі Хадід стала зіркою нового номер Vogue Czechoslovakia, який встиг викликати обурення у читачів з різних куточків світу. Попри це, дівчина показала свою природну вроду без тонни макіяжу та надмірного фотошопу.

23-річна американська супермодель та телеведуча Джіджі Хадід активно працює над власною кар'єрою, тому її часто можна побачити на світських заходів та у рекламах брендів. До того ж, дівчина веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться найважливішими та найцікавішими моментами з життя. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 47 млн осіб.

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Нещодавно Джіджі стала героїнею нового номера Vogue Czechoslovakia, для якого постала з мінімальною кількістю косметики та в фешн-етно-образі. Щоправда, саме видання, хоча й є представником знаменитого у Чехії та Словаччині, але вже рік викликає занепокоєння щонайменше у мешканців цих двох країн. Річ у тому, що Чехословаччини давно не існує, але назва модного видання вказує зовсім не на дві незалежні держави.

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