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Зірка реаліті-шоу показала форми у спокусливій білизні (18+)
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Популярна модель Кортні Кардашян опинилась у центрі уваги мережі через звабливі фото у прозорій білизні. Жінка зовсім не соромиться показувати струнку фігуру і може позмагатись зі своєю сестрою Кім.
39-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Кортні Кардашян, яка прославилась завдяки реаліті-шоу про життя своєї величезної родини, не збирається поступатись популярністю молодшій сестрі Кім. Жінка активно працює над власними проектами, а також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 76 млн підписників.
І ще: Ніколь Шерзінгер похизувалась звабливими формами
Варто відзначити, що Кортні з юного віку працює над своїм тілом та постійно намагається вдосконалюватись. Тому не дивно, що на її сторінці періодично з'являються доволі відверті світлини. Нещодавно старша Кардашян похизувалась тендітною фігурою та апетитними формами у прозорому боді. Таким чином зірка прорекламувала власний lifestyle-сайт під назвою Poosh, на якому ділиться порадами щодо краси, харчування та різноманітних жіночих штучок.
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