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Емілія Кларк у ніжному образі прикрасила обкладинку Vogue

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Автором обкладинки з Емілією Кларк став американець Thomas Whiteside - фото 1
Автором обкладинки з Емілією Кларк став американець Thomas Whiteside / tokkoro

Британська актриса Емілія Кларк, яка зіграла одну з головних ролей у Грі престолів, стала зіркою травневого випуску глянцю Vogue Spain. На нових кадрах вона постала в яскравих образах, а також дала відверте інтерв'ю.

За словами зірки, вона усвідомила, що будь-який кінець (серіалу "Гра престолів") – це завжди початок чогось нового і не менш прекрасного.

І ще: Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону

Автором обкладинки з Емілією Кларк став американець Thomas Whiteside. Для фотоісторії зірка "Гри престолів" одягла чарівну пишну сукню жовтого кольору з великим бантом на спині. Як відомо, це плаття з колекції весна-літо 2019 Valentino Haute Couture. Карколомний образ доповнили сережки у формі крил бренду STEFERE, прикрашені діамантами. Стилістом зйомки став Simon Robins.

Поки іспанський глянець Vogue представив тільки обкладинку нового випуску видання, однак читачі вже затамували подих в очікуванні нової серійної зйомки з інтерв'ю Емілії.

Емілія Кларк у ніжному образі прикрасила обкладинку Vogue - фото 321558

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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