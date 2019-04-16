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Ніколь Шерзінгер похизувалась звабливими формами

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Ніколь Шерзінгер показала апетитні форми - фото 1
Ніколь Шерзінгер показала апетитні форми / instagram.com/nicolescherzinger

Відома співачка Ніколь Шерзінгер потішила фанатів свіжими фото у вбранні з розкішним декольте. Ця жінка точно знає секрет вічної молодості!

40-річна американська співачка, акторка та танцівниця Ніколь Шерзінгер не лише працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за красунею стежать понад 3,7 млн підписників.

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І це не дивно, адже зірка маже щодня ділиться свіжими кадрами не лише зі світських заходів та зйомок, а й зі своїх буднів. До того ж, Ніколь старається мотивувати прихильників, показуючи, як працює над собою. Нещодавно Шерзінгер показала серію кадрів у червоній сукні з розкішним декольте.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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