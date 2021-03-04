Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян влаштувала фотосесію у спідньому (18+)

Бізнесвумен Кортні Кардашян вирішила позмагатись зі своєю сестрою Кім у пікантних зйомках, тому потішила шанувальників кадрами з нової фотосесії лише у спідньому.

41-річна американська модель та акторка Кортні Кардашян не поступається у популярності своїм сестрам. До того ж, бізнесвумен веде свій профіль в соцмережі Instgram, де у неї більш як 112 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня поділилась кадрами з віртуального показу моду бренду Dolce & Gabbana, на якому позувала у відвертих образах у стилі кінця 90-х та початку 2000-х. Панчохи, довгі рукавички та зваблива білизна лише підкреслили тендітну фігуру Кортні, а шанувальники засипали зірку компліментами

Джерело всіх фото: instagram.com/kourtneykardash

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