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Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян влаштувала фотосесію у спідньому (18+)

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Кортні Кардашян розбурхала новими фото - фото 1
Кортні Кардашян розбурхала новими фото / instagram.com/kourtneykardash

Бізнесвумен Кортні Кардашян вирішила позмагатись зі своєю сестрою Кім у пікантних зйомках, тому потішила шанувальників кадрами з нової фотосесії лише у спідньому.

41-річна американська модель та акторка Кортні Кардашян не поступається у популярності своїм сестрам. До того ж, бізнесвумен веде свій профіль в соцмережі Instgram, де у неї більш як 112 мільйонів підписників.

І ще: Хайді Клум поділилася ностальгічним фото у стилі НЮ (18+)

Нещодавно красуня поділилась кадрами з віртуального показу моду бренду Dolce & Gabbana, на якому позувала у відвертих образах у стилі кінця 90-х та початку 2000-х. Панчохи, довгі рукавички та зваблива білизна лише підкреслили тендітну фігуру Кортні, а шанувальники засипали зірку компліментами

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян влаштувала фотосесію у спідньому (18+) - фото 450151

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян влаштувала фотосесію у спідньому (18+) - фото 450152

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян влаштувала фотосесію у спідньому (18+) - фото 450153

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян влаштувала фотосесію у спідньому (18+) - фото 450154

Джерело всіх фото: instagram.com/kourtneykardash

Тут спекотно: Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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