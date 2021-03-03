Хайді Клум поділилася ностальгічним фото у стилі НЮ (18+)

Німецька супермодель Хайді Клум порадувала своїх шанувальників архівним фото, на якому постала повністю оголеною. Знімку, імовірно, близько 20 років.

Так, на спокусливому кадрі Хайді Клум позує зовсім без одягу, лише у босоніжках, прикривши рукою груди. "Костюм на день народження від кутюр 2001 від Метта Джонса", – прокоментувала фото 47-річна красуня.

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Ймовірно, знімку двадцять років, а моделі на ньому – 27 років. Примітно, що Клум із задоволенням демонструє своє тіло і відмінно виглядає, попри вік.

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