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Хайді Клум поділилася ностальгічним фото у стилі НЮ (18+)

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Німецька супермодель Хайді Клум порадувала своїх шанувальників архівним фото, на якому постала повністю оголеною. Знімку, імовірно, близько 20 років.

Так, на спокусливому кадрі Хайді Клум позує зовсім без одягу, лише у босоніжках, прикривши рукою груди. "Костюм на день народження від кутюр 2001 від Метта Джонса", – прокоментувала фото 47-річна красуня.

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Ймовірно, знімку двадцять років, а моделі на ньому – 27 років. Примітно, що Клум із задоволенням демонструє своє тіло і відмінно виглядає, попри вік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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