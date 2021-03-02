Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Найгарніші дівчата з різних куточків світу продовжують зачаровувати своїми ефектними фото Зібрали найпікантніші кадри, якими красуні підкорювали серця прихильників в Instagram цього вже весняного тижня.

Популярні моделі активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram і насолоджуються приходом весни. Хоч сніг і не заважав цим красуням ділитись доволі відвертими кадрами, але квітуча пора року додала барв на їхніх сторінках. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

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Починає добірку розкішна англійська фотомодель Демі Роуз, яка частенько порівнюють з Кім Кардашян через апетитні форми. Але на новому фото дівчина вже встигли охрестити звабливою Рапунцель.

instagram.com/demirose

Американська фітнес-тренерка Ана Чері тим часом не забуває нагадувати, що пора готуватись до спекотного сезону. Тому свіжі знімки у спортивному костюмі можна розглядати, як мотивацію.

instagram.com/anacheri

instagram.com/anacheri

instagram.com/anacheri

А наймолодша мільярдерка світу, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер вже насолоджується сонцем та можливістю носити бікіні. Сімейство Карадшян зробило модним мати розкішні форми, які далекі від модельних.

instagram.com/kyliejenner

Розкішна ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс нагадує, що селфі все ще актуальні. особливо, якщо робити їх у такому звабливому образі.

instagram.com/jastookes

instagram.com/jastookes

Найкрасивіша гравець у покер та фотомодель Сара Андервуд продовжує ділитись кадрами зі свого життя у будиночку в лісі. Ось так ця білявка без комплексів приймає душ:

instagram.com/saraunderwood

instagram.com/saraunderwood

instagram.com/saraunderwood

Американська модель Рейчел Кук вже цілком готова сяяти на пляжах у крихітних купальниках. І новеньке фото красуні це підтверджує.

instagram.com/rachelc00k

А юна акторка і модель Хельга Лавкейті складає їй компанію, адже у перший день весни не втратила шанс провести час біля моря. Звісно ж, без бікіні не обійшлось.

instagram.com/helga_model

instagram.com/helga_model

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