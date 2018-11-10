Зірка Playboy Хлоя Кхан здивувала чудернацьким нарядом

За день спокусливий кадр набрав понад 25 тисяч лайків / instagram

Шуба, топік, босоніжки: дивне вбрання Хлої Кхан змусило користувачів мережі замислитися.

Популярна 26-річна британська модель, зайчик Playboy, учасниця шоу Х-фактор і Celebrity Big Brother, актриса Хлоя Кхан дуже активно веде свою сторінку в Instagram.

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Нещодавно знаменитість показала дуже незвичайне вбрання і ідеальну фігуру. Так, дівчина позувала в коротенькій шубці і облягаючому топіку, а потім і зовсім скинула верхній одяг, засвітивши сталевий прес і величезні груди.

" ", – прокоментувала колір настрою Кхан. За день кадр набрав понад 25 тисяч лайків. Фоловери ж почали називати Хлою справжнім ангелом і зізналися, що відірвати погляд від таких пишних форм практично неможливо.

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