Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Зірка Playboy Хлоя Кхан здивувала чудернацьким нарядом

  • 77
За день спокусливий кадр набрав понад 25 тисяч лайків - фото 1
За день спокусливий кадр набрав понад 25 тисяч лайків / instagram

Шуба, топік, босоніжки: дивне вбрання Хлої Кхан змусило користувачів мережі замислитися.

Популярна 26-річна британська модель, зайчик Playboy, учасниця шоу Х-фактор і Celebrity Big Brother, актриса Хлоя Кхан дуже активно веде свою сторінку в Instagram.

І ще: Зірка Playboy Хлоя Кхан показала ідеальний ранок

Нещодавно знаменитість показала дуже незвичайне вбрання і ідеальну фігуру. Так, дівчина позувала в коротенькій шубці і облягаючому топіку, а потім і зовсім скинула верхній одяг, засвітивши сталевий прес і величезні груди.

"heart", – прокоментувала колір настрою Кхан. За день кадр набрав понад 25 тисяч лайків. Фоловери ж почали називати Хлою справжнім ангелом і зізналися, що відірвати погляд від таких пишних форм практично неможливо.

Читайте також: Українська телеведуча роздяглася для Playboy

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1464
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811855
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура