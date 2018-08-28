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Зірка Playboy Хлоя Кхан показала ідеальний ранок

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За добу гарячий кадр Хлої зібрав 30 тисяч лайків - фото 1
За добу гарячий кадр Хлої зібрав 30 тисяч лайків / instagram

Популярна 26-річна британська модель і зайчик Playboy Хлоя Кхан показала пікантне фото.

Нещодавно знаменитість вирішила попозувати біля басейну, показавши соковиті форми, над якими попрацювали безліч пластичних хірургів. Дівчина також поскаржилася, що прокинулася від дикого похмілля...

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"Доброго ранку! Хто прокинувся з похмілля і хто був хорошою і залишився на Банківських канікулах?", – похвалилася Кхан. Варто зазначити, що Банківські канікули – свято у Великобританії, банки закривають в цей день, і більшість населення звільняють від роботи. За добу кадр зібрав 30 тис. лайків, а фолловери завалили Хлою компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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