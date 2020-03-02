Надя Дорофєєва розбурхала мережу апетитними сідницями: пікантне фото

Сексуальна українська співачка Надя Дорофєєва ділиться зі своїми шанувальниками не лише модними і стильними образами, а й відвертими кадрами. Так, красуня завела Instagram свіжим гарячим фото.

Надя Дорофєєва – відома модниця, яка часто демонструє трендові образи і стильний одяг, але й не обходиться і без пікантних знімків, на яких зірка хизується підтягнутою фігурою. На цей раз красуня опублікувала гарячу чорно-білу фотографію на своїй сторінці в Instagram.

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На ній артистка позує в чорному купальнику, виставивши на огляд свої апетитні форми. Фото Наді викликало захват у підписників зірки, які засипали дівчину численними компліментами у коментарях під кадром.

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