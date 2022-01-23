Зірка OnlyFans розповіла про найнепристойніше прохання від свого підписника

Американська модель Марі Мадор заробляє на своїх відвертих знімках у мережі OnlyFans. Красуня назвала, яке найнепристойніше прохання вона отримала від фаната.

У 30-річної Марі Мадор багатомільйонна армія шанувальників в Instagram та на OnlyFans, де вона ділиться гарячим платним контентом, пише Daily Star.

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Зірка мережі зізналася, що регулярно отримує від чоловіків дивні повідомлення у приват, але найбожевільнішим стало прохання надіслати використаний тампон. "Хтось просив у мене використаний тампон. Я побачила це і подумала, що він жартує", – зазначила модель.

Попри такі випадки, Мадор продовжує заробляти на своїх знімках. Так, вона уточнила, що найприбутковішими стали вересень та жовтень минулого року, які принесли їй 100 тисяч доларів.

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