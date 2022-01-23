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Зірка OnlyFans розповіла про найнепристойніше прохання від свого підписника

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Модель Марі Мадор - фото 1
Модель Марі Мадор / instagram

Американська модель Марі Мадор заробляє на своїх відвертих знімках у мережі OnlyFans. Красуня назвала, яке найнепристойніше прохання вона отримала від фаната.

У 30-річної Марі Мадор багатомільйонна армія шанувальників в Instagram та на OnlyFans, де вона ділиться гарячим платним контентом, пише Daily Star.

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Зірка мережі зізналася, що регулярно отримує від чоловіків дивні повідомлення у приват, але найбожевільнішим стало прохання надіслати використаний тампон. "Хтось просив у мене використаний тампон. Я побачила це і подумала, що він жартує", – зазначила модель.

Попри такі випадки, Мадор продовжує заробляти на своїх знімках. Так, вона уточнила, що найприбутковішими стали вересень та жовтень минулого року, які принесли їй 100 тисяч доларів.

Зірка OnlyFans розповіла про найнепристойніше прохання від свого підписника - фото 493432

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