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Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
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Цьогоріч 23 січня супермоделі Даутцен Крус виповнюється 37 років! Кар'єру модель розпочала майже 20 років тому. За цей час Даутцен Крус неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!
Даутцен Крус – супермодель нідерландського походження. Також має досвід зйомок у кіно. До прикладу, вона зіграла Венелію у фільмі "Диво-жінка".
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Даутцен Крус народилася у звичайній сім'ї. Після закінчення школи відправила свої знімки до модельної агенції. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри молодої Даутцен Крус. Вона також є ангелом Victoria's Secret.
Іменинниця не просто модель, а й одна з найгарніших жінок. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Даутцен Крус! Зацініть!
За свою кар'єру Даутцен Крус співпрацювала з багатьма всесвітньо відомими брендами. Вона й далі продовжує з'являтися на публіці. А ось кілька найспокусливіших образів, у яких з'являлася Даутцен Крус.
У зірковому статусі Даутцен Крус знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.
Даутцен Крус може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Модель має чудовий вигляд!
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