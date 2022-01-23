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Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

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Даутцен Крус - фото 1
Даутцен Крус

Цьогоріч 23 січня супермоделі Даутцен Крус виповнюється 37 років! Кар'єру модель розпочала майже 20 років тому. За цей час Даутцен Крус неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Даутцен Крус – супермодель нідерландського походження. Також має досвід зйомок у кіно. До прикладу, вона зіграла Венелію у фільмі "Диво-жінка".

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Даутцен Крус народилася у звичайній сім'ї. Після закінчення школи відправила свої знімки до модельної агенції. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри молодої Даутцен Крус. Вона також є ангелом Victoria's Secret.

Іменинниця не просто модель, а й одна з найгарніших жінок. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Даутцен Крус! Зацініть!

За свою кар'єру Даутцен Крус співпрацювала з багатьма всесвітньо відомими брендами. Вона й далі продовжує з'являтися на публіці. А ось кілька найспокусливіших образів, у яких з'являлася Даутцен Крус.

Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493372
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493383
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493369
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493376
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493377
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493379
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493381
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493393
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493396

У зірковому статусі Даутцен Крус знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493375
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493392
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493394
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493373
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493380
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493382
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493385
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493386
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493389
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493390

Даутцен Крус може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Модель має чудовий вигляд!

Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493370
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493371
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493374
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493378
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493384
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493397
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493387
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493395
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493391
Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493388

До теми: Суддя МастерШеф Ольга Мартиновська кардинально змінила імідж: фото до і після

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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