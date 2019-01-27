Зірка Ліверпуля опублікував таємне листування фаната про нього

Футболіст Жоржиньо Вейналдум кумедно пожартував над пасажиром літака.

Нідерландський півзахисник "Ліверпуля" Жоржиньо Вейналдум помітив, як чоловік, який сидить в літаку перед ним, написав комусь повідомлення: "На 99% впевнений, що зі мною летить Вейналдум".

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28-річний уродженець Роттердама вирішив повеселитися і зняв веселе відео моменту листування. Тепер не тільки хлопець, але і його друзі можуть бути на 100% бути впевненими, що це все-таки був Вейналдум.

Georginio Wijnaldum catches a fan tweeting about him... pic.twitter.com/vrpffHeISr — SPORTbible (@sportbible) 25 січня 2019 р.

Тим часом польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі привернув до себе увагу на першому після зимової відпустки тренуванні мюнхенців.

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