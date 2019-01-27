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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Зірка Ліверпуля опублікував таємне листування фаната про нього

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Це все-таки був Вейналдум - фото 1
Це все-таки був Вейналдум / Eurosport

Футболіст Жоржиньо Вейналдум кумедно пожартував над пасажиром літака.

Нідерландський півзахисник "Ліверпуля" Жоржиньо Вейналдум помітив, як чоловік, який сидить в літаку перед ним, написав комусь повідомлення: "На 99% впевнений, що зі мною летить Вейналдум".

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28-річний уродженець Роттердама вирішив повеселитися і зняв веселе відео моменту листування. Тепер не тільки хлопець, але і його друзі можуть бути на 100% бути впевненими, що це все-таки був Вейналдум.

Зірка Ліверпуля опублікував таємне листування фаната про нього - фото 304021

Тим часом польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі привернув до себе увагу на першому після зимової відпустки тренуванні мюнхенців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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