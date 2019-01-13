Лідер Баварії змінився до невпізнання: ви здивуєтеся

Футболіст Роберт Левандовскі добре попрацював над своєю фігурою.

Польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі привернув до себе увагу на першому після зимової відпустки тренуванні мюнхенців.

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Таке враження, що 30-річний бомбардир під час зимових канікул прописався в тренажерному залі, тому що тіло поляка змінилося, ставши дуже накачаним. Таким Роберт було влітку:

Лідер Баварії змінився до невпізнання: ви здивуєтеся

А так Левандовскі виглядає тепер:

Лідер Баварії змінився до невпізнання: ви здивуєтеся

Польський нападник під час відпустки публікував фото і відео з залу, і ось такі вийшли у нього результати.

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