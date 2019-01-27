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Андрій Шевченко проголосив зворушливу промову перед матчем Мілана: відео

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Андрій Шевченко - фото 1
Андрій Шевченко / instagram

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав центральний матч 21-го туру чемпіонату Італії Мілан – Неаполі на "Сан-Сіро".

Перед стартовим свистком українцеві вручили пам'ятну футболку. Український нападник відіграв 100 матчів в Лізі Чемпіонів і входить у перелік найкращих бомбардирів турніру.

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Я схвильований, тут так багато хороших спогадів, прекрасний стадіон, і вони приймали мене особливим чином. Ти назавжди в моєму серці. Уперед, Мілан! – сказав Андрій Шевченко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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