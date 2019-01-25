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Роналду можуть позбавити усіх державних нагород

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У Роналду є нагорода від ордена Великого хреста - фото 1
У Роналду є нагорода від ордена Великого хреста / FOX Sports Asia

Знаменитого Кріштіану Роналду можуть позбавити всіх державних нагород Португалії через звинувачення в несплаті податків.

Про це повідомив президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза.

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У відомого футболіста є нагорода від ордена Великого хреста за заслуги перед країною в 2016 році після завоювання титулу чемпіона Європи. Крім цього, він був нагороджений медаллю за заслуги перед рідним островом Мадейрою.

"Закон досить прозорий: канцлер, який займається орденами, зобов'язаний винести рішення, чи потрібно позбавляти Роналду нагороди після того, що сталося. Треба дозволити тим, у кого є необхідні повноваження, вирішувати – застосуємо закон у цьому випадку чи ні", – наводить слова президента AFP.

Франсуа Олланд і Марселу Ребелу ді Соза - фото 303648
Франсуа Олланд і Марселу Ребелу ді Соза

Нагадаємо, зоряного португальського нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду засудили до 1 року та 11 місяців ув'язнення умовно. Крім того, футболіст повинен виплатити штраф у розмірі 19 млн. євро.

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Джерело: theprovince
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