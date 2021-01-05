На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зірка Ла-Ла Ленду готується уперше стати мамою
-
- 1
Джерела видань Us Weekly й E! News підтвердили інформацію про вагітність актриси Емми Стоун. Володарка премії "Оскар" за роль у фільмі "Ла-Ла Ленд" чекає первістка від свого чоловіка, сценариста і режисера шоу "Saturday Night Live" Дейва Маккері.
Саме ж зіркове подружжя поки офіційно не підтверджувало, а також не спростовувало інформацію про очікування первістка.
Це цікаво: Зої Кравіц розлучилася з чоловіком: шлюб протримався недовго
Вона здається дуже щасливою та схвильованою своїм майбутнім материнством. Вона прекрасно виглядає, здорова та просто світиться, – розповів співрозмовник Us Weekly. – Вона не забуває про друзів і працює, вона постійно активна та щодня займається спортом.
Нагадаємо, Емма Стоун і Дейв Маккері почали зустрічатися у 2017 році. У грудні 2019 року пара оголосила про заручини. Церемонія одруження відбулася у 2020 році.
А наприкінці 2020 року про вагітність оголосила колишня іспанського співака Енріке Іглесіаса. 36-річна чеська модель Кароліна Куркова радісну звістку повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала світлини, на яких видно, що Кароліна знову вагітна. Нагадаємо, що з 2009 року вона одружена з кінопродюсером Арчі Друрі.
Читайте також: Кріштіану Роналду – перша людина в Instagram, у якої понад 250 мільйонів підписників
-
16:18Зірка Ла-Ла Ленду готується уперше стати мамою
-
15:47Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін
-
15:19Норвезький фотограф показав чарівність зимової ночі
-
14:46AnTuTu назвала найпродуктивніші смартфони кінця 2020 року
-
14:14Хто став найстильнішою королівською особою у світі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:51За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
-
13:32До дня народження Мериліна Менсона: не забудьте послухати новий альбом музиканта
-
12:49Cyberpunk 2077: дивіться фанатський трейлер фільму
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
11:40MARUV перевтілилася на гарячу блондинку: спокусливе відео
-
11:15Знаки Зодіаку, яким важко бути щасливими
-
10:45Цікавий факт: музика зменшує біль після операцій
-
10:19Оля Цибульська показала оголені сідниці: фото 18+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:50Ці овочі допоможуть суттєво знизити тиск
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
08:44Штучний інтелект розв'язав рівняння Шредінгера
-
08:20Леся Нікітюк в бікіні розбурхала уяву шанувальників
-
07:46Користувачі мережі не рекомендують оновлювати Xiaomi Mi A3 до Android 11: у чому причина
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
21:195 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Tesla Model 3 проїхала майже 600 кілометрів на автопілоті (відео)
-
20:19У США виявили людей, які збуджуються під час тесту на COVID-19
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
- 03 січня
-
21:48Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження
-
19:497 неймовірно корисних продуктів з різних куточків світу
-
15:47Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
-
12:15Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня
-
08:48Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів
- 02 січня
-
21:49Яку користь вашому здоров'ю принесе регулярне заняття сексом: 5 неочевидних наслідків
-
18:49Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад
-
15:15Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя
-
14:18Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
-
11:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня
-
08:15Як уникнути похмілля на ранок після Нового року