Зірка Ла-Ла Ленду готується уперше стати мамою

Джерела видань Us Weekly й E! News підтвердили інформацію про вагітність актриси Емми Стоун. Володарка премії "Оскар" за роль у фільмі "Ла-Ла Ленд" чекає первістка від свого чоловіка, сценариста і режисера шоу "Saturday Night Live" Дейва Маккері.

Саме ж зіркове подружжя поки офіційно не підтверджувало, а також не спростовувало інформацію про очікування первістка.

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Вона здається дуже щасливою та схвильованою своїм майбутнім материнством. Вона прекрасно виглядає, здорова та просто світиться, – розповів співрозмовник Us Weekly. – Вона не забуває про друзів і працює, вона постійно активна та щодня займається спортом.

Нагадаємо, Емма Стоун і Дейв Маккері почали зустрічатися у 2017 році. У грудні 2019 року пара оголосила про заручини. Церемонія одруження відбулася у 2020 році.

А наприкінці 2020 року про вагітність оголосила колишня іспанського співака Енріке Іглесіаса. 36-річна чеська модель Кароліна Куркова радісну звістку повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала світлини, на яких видно, що Кароліна знову вагітна. Нагадаємо, що з 2009 року вона одружена з кінопродюсером Арчі Друрі.

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