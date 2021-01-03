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Зої Кравіц розлучилася з чоловіком: шлюб протримався недовго

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Зої Кравіц - фото 1
Зої Кравіц / instagram

32-річна американська актриса і модель Зої Кравіц розлучилася з чоловіком Карлом Глусманом через 18 місяців шлюбу.

Згідно з судовими протоколами, які опинилися в розпорядженні журналу PEOPLE, зірка серіалу Велика маленька брехня подала на розлучення ще 23 грудня.

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Представник актриси також підтвердив сумну новину.

Кравіц і Глусман, які почали свій роман в жовтні 2016 року, влаштували весілля в червні 2019 у паризькому будинку батька актриси, музиканта Ленні Кравіца. На торжестві були присутні колеги Зої: Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Лора Дерн, Шайлін Вудлі. Влітку 2020 пара відзначила першу річницю весілля.

Варто відзначити, що ще влітку 2020 року Кравіц опублікувала на своїй сторінці в Instagram чуттєве чорно-біле фото з весілля, де вона зображена з чоловіком. Своєю чергою у фотоблозі Глусман також опублікував знімок з дружиною і натякнув на те, що в їх стосунках не все гладко. Пізніше він видалив цей пост.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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