На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Модель Кароліна Куркова оголосила про вагітність: оголені фото
-
- 102
36-річна чеська модель Кароліна Куркова в Instagram опублікувала знімки, на яких відображена вагітною. Шанувальники у захваті від такої новини!
На головному фото модель позує без одягу, прикриваючи груди і пах руками. На другому знімку Куркова зображена в профіль в розхристаній білій сорочці.
І ще: Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати
"Хочемо повідомити про швидку появу малюка в нашій родині. Ми дуже раді цьому", – підписала знімки модель. Куркова не уточнила стать майбутньої дитини. Нагадаємо, Куркова в 2009 році вийшла заміж за кінопродюсера Арчі Друрі. Подружжя виховує двох синів: Тобіна Джека (2009) і Ноа Лі (2015). Гортайте галерею:
За зізнанням колишнього "ангела" Victoria's Secret, її третя вагітність відрізняється від двох попередніх: зараз вона відчуває себе комфортно, тому і зважилася на фотосесію: "Я завжди хотіла сфотографувати, яким було моє тіло в той момент, але під час перших двох вагітностей я ніколи не відчувала себе комфортно. Двадцять один рік я працювала моделлю, "документувала" все своє життя на фотографіях, але ніколи не хотіла робити знімки під час вагітності, тому що ніколи не відчувала себе красивою. Мені сумно, коли я думаю про це..."
Це цікаво: Аніта Луценко поділилася сміливим фото без одягу
-
21:49Принцеса Беатрис порушила королівську традицію через Меган Маркл
-
21:2519 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:05З Днем Святого Миколая! Найкращі привітання з Миколаєм
-
20:40Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
19:43Український замок потрапив до світового переліку величних будівель
-
19:31Перші ластівки: Залежні – дивитися онлайн всі серії 2 сезон
-
19:15Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий
-
18:42Ці знаки Зодіаку можуть підтримати у будь-якій ситуації
-
18:22Гороскоп на 19 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:08Привітання з Днем Святого Миколая 2020: гарні і прикольні СМС
-
17:51Княгиня Монако спантеличила шанувальників зухвалою стрижкою з поголеними скронями
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
17:00Холостячка 2020: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу
-
16:50Як заснути, коли в голові крутяться нав'язливі думки
-
16:30Пісні про Святого Миколая: слухати найкращі українські композиції
-
16:23Вчені з'ясували, як самотність впливає на мозок
-
15:45Модель Кароліна Куркова оголосила про вагітність: оголені фото
-
15:18Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
14:44Названа найкорисніша спеція для здоров'я печінки
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
13:51Кускус внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах
- 17 грудня
-
21:49Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто