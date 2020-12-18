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Модель Кароліна Куркова оголосила про вагітність: оголені фото

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Кароліна Куркова - фото 1
Кароліна Куркова / instagram

36-річна чеська модель Кароліна Куркова в Instagram опублікувала знімки, на яких відображена вагітною. Шанувальники у захваті від такої новини!

На головному фото модель позує без одягу, прикриваючи груди і пах руками. На другому знімку Куркова зображена в профіль в розхристаній білій сорочці.

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"Хочемо повідомити про швидку появу малюка в нашій родині. Ми дуже раді цьому", – підписала знімки модель. Куркова не уточнила стать майбутньої дитини. Нагадаємо, Куркова в 2009 році вийшла заміж за кінопродюсера Арчі Друрі. Подружжя виховує двох синів: Тобіна Джека (2009) і Ноа Лі (2015). Гортайте галерею:

За зізнанням колишнього "ангела" Victoria's Secret, її третя вагітність відрізняється від двох попередніх: зараз вона відчуває себе комфортно, тому і зважилася на фотосесію: "Я завжди хотіла сфотографувати, яким було моє тіло в той момент, але під час перших двох вагітностей я ніколи не відчувала себе комфортно. Двадцять один рік я працювала моделлю, "документувала" все своє життя на фотографіях, але ніколи не хотіла робити знімки під час вагітності, тому що ніколи не відчувала себе красивою. Мені сумно, коли я думаю про це..."

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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