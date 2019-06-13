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Зірка Кварталу 95 здивувала прозорим вбранням

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Шанувальники зірки Кварталу 95 похвалили Олену за зовнішній вигляд - фото 1
Шанувальники зірки Кварталу 95 похвалили Олену за зовнішній вигляд / kazminmebel

42-річна Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом. Артистка показала шанувальникам знімки, на яких позує в чорному напівпрозорому платті.

Кравець з Кварталу вразила новим фото у прозорій сукні довжини міні. Спокусливий наряд підкреслив жіночну і витончену фігуру Олени.

І ще: Ідеальна фігура відомої моделі підкорила мережу: відверті кадри

Шанувальники зірки Кварталу 95 похвалили її за зовнішній вигляд, зазначивши, що з віком вона стає тільки гарнішою і елегантнішою. "Мрія поета", "Розкішна жінка", "Оленка, ви з роками стаєте ще гарніше і жіночніше!", "Лєна така красива!" – написали коментатори на адресу Кравець.

Днями на сторінці "Жіночого Кварталу" в соцмережі Instagram з'явилося нове веселе фото, яке дівчата зробили в гримерці перед дзеркалом. На знімках з'явилися три актриси – Тетяна Песик, Анастасія Оруджова і Валерія Товтолес. Остання, до слова, позує в досить відвертому образі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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